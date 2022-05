Diplomatie Trotz laufendem Krieg: Schweizer Botschaft in Kiew öffnet wieder Der Schweizer Botschafter in der Ukraine kehrt wieder nach Kiew zurück. Die Sicherheitslage erlaube dies, sind sich die Schweizer Behörden überzeugt. 19.05.2022, 11.13 Uhr

Claude Wild ist der Schweizer Botschafter in der Ukraine. Keystone

Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) kehren «in den nächsten Tagen» in die Schweizer Botschaft in Kiew zurück. Das heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Botschaft war kurz nach Kriegsausbruch Ende Februar geschlossen worden. Danach wurde die Arbeit von Bern, Chişinău und Bukarest weitergeführt. Auch der Schweizer Botschaft Claude Wild kehrt wieder in die ukrainische Hauptstadt zurück.

Durch die Präsenz vor Ort vereinfachen sich die Kontakte mit den lokalen Behörden. Das sei gerade auch im Hinblick auf die Ukraine Recovery Conference wichtig. Diese findet am 4. und 5. Juli in Lugano statt. Vor der beschlossenen Rückkehr wurde eine Abklärungsmission des Krisenmanagement-Zentrums durchgeführt. Nach dieser kam die Schweiz zum Schluss, dass die Sicherheitslage diesen Schritt erlaube. Sollte sich die Lage aber erneut verschlechtern, «muss das Team im Notfall aber das Land kurzfristig verlassen können», so das EDA. Mittlerweile hätten zahlreiche Länder ihre Vertretungen in Kiew wieder geöffnet.

Das Botschaftsteam werde sich in den nächsten Wochen in erster Linie um zentrale Themen wie die Koordination der humanitären Hilfe und von Entwicklungs- und Wiederaufbauprojekten, die Guten Dienste sowie die Berichterstattung zur Lage in der Ukraine kümmern. (mg)