Sitz im UNO-Sicherheitsrat: US-Botschafter lobt Schweiz

Diplomatie Schweiz im UNO-Sicherheitsrat: US-Botschafter wartet mit dickem Lob auf Die Schweiz ist bereit für den UNO-Sicherheitsrat. Das steht für den US-Botschafter in Bern fest. Ihre Perspektive werde von «unschätzbarem Wert» sein, lobt Scott Miller. 26.06.2022, 11.17 Uhr

Der US-Botschafter Scott Miller (Mitte) hier beim Neujahrsempfang im Bundeshaus in Bern. Keystone

Bald ist die Schweiz Teil eines der mächtigsten Gremien der Welt: Anfang Juni hat sie die Wahl in den UNO-Sicherheitsrat geschafft. Damit entscheidet unser Land ab nächstem Jahr mit über den Weltfrieden. Dafür ist die Schweiz gewappnet, wie nun eine gewichtige Stimme sagt. «Sie ist bereit für diesen Moment und wird eine grossartige Ergänzung sein», sagt der US-Botschafter in Bern, Scott Miller, im Interview mit dem «SonntagsBlick».

In seinen Augen kann die Schweiz im UNO-Gremium ihre Werte vertreten – etwa in humanitären Fragen. Und das tun, was sie am besten könne: schwierige Diskussionen einzuberufen und zu moderieren. «Ihre Perspektive wird von unschätzbarem Wert sein – im Hinblick auf die Ukraine, aber auch in Anbetracht der anhaltenden humanitären Problemen, die es auf der ganzen Welt gibt», lobt Miller die Schweiz. (rwa)