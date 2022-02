Schweizerin in Weissrussland: Natallia Hersche aus Haft entlassen

Weissrussland Natallia Hersche aus Haft entlassen – und bereits auf dem Weg in die Schweiz Die schweizerisch-weissrussische Doppelbürgerin Natallia Hersche ist am Freitag nach 17 Monaten aus der Haft entlassen worden. Die Aktivistin soll bereits im Verlauf des Tages in der Schweiz eintreffen. André Bissegger und Samuel Thomi Aktualisiert 18.02.2022, 10.29 Uhr

Natallia Hersche sass 17 Monate in Weissrussland in Haft. Am Freitag konnten ihr Bruder und Botschafterin Christine Honegger (r.) sie in Empfang nehmen. Twitter

Die St. Gallerin Natallia Hersche ist im September 2020 an einer grossen, friedlichen Frauendemonstration in der weissrussischen Hauptstadt Minsk verhaftet worden. Drei Monate später wurde die schweizerisch-weissrussische Doppelbürgerin und Demokratieaktivistin vom Regime des Langzeitherrschers Alexander Lukaschenko zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Ihr wurde vorgeworfen, Widerstand gegen die Staatsgewalt des Regimes geleistet zu haben.

17 Monate später ist Natallia Hersche «endlich!» aus der Haft freigelassen worden, wie Bundespräsident Ignazio Cassis am Freitag auf Twitter schreibt. Sie sei von ihrem Bruder und der Schweizer Botschafterin in Minsk, Christine Honegger, in Empfang genommen worden und werde in die Schweiz zurückkehren. Botschafterin Honegger hat ihr neues Amt in Minsk erst vor wenigen Tagen angetreten.

Eineinhalb Jahre intensive Bemühungen der Schweiz

Der Freilassung seien «intensive» und fast eineinhalb Jahre dauernde Bemühungen seitens der Schweiz vorausgegangen, teilte derweil das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mit. Seit Beginn ihrer Festnahme und Verurteilung seien die zuständigen Stellen in engem Kontakt mit ihr, ihrer Familie und den Behörden in Weissrussland gestanden. Dabei hätten alle an möglichen Wegen gearbeitet, um eine vorzeitige Freilassung der heute 52-Jährigen zu erwirken.

Natallia Hersche wurde gemäss dem Departement von Aussenminister Cassis insgesamt 14 Mal von Vertretern der Schweizer Botschaft in Haft besucht. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen hatten die Verhaftung, Verurteilung und Inhaftierung der Demokratieaktivistin immer wieder kritisiert. Das Gerichtsverfahren nannten sie einen «unfairen Schau-Prozess».

Der Bundespräsident zeigt sich denn auch erleichtert über die Freilassung. «Es ist eine grosse Freude für meine Mitarbeitenden und mich, dass Natallia Hersche nach all den Bemühungen endlich frei ist und in die Schweiz zurückkehren kann», wird er in der Mitteilung zitiert. Hersche soll gemäss EDA noch im Verlauf des Tages die Schweiz erreichen.

Auf Twitter zeigte sich Cassis froh darüber, «dass sich die diplomatischen Bemühungen der Schweiz ausgezahlt haben». Die Schweiz setze sich weiter für die Freilassung von all denjenigen ein, «die wegen der Ausübung politischer und bürgerlicher Rechte verhaftet wurden».