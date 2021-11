Nationalratspräsident Andreas Aebi besucht den Iran

Wohlen «Der Lockdown war die perfekte Vorbereitung auf das, was jetzt kommt»: Capitol Mode schliesst nach 26 Jahren

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert hat Beatrice Plaukovits ihr Modefachgeschäft in Wohlen eröffnet. In all den Jahren hat sie den Wandel in der Modebranche hautnah miterlebt. Aber auch viele Schicksale ihrer Kundinnen begleitet. Der AZ erzählt sie ihre Geschichte.