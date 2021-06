Gipfeltreffen Genf: Bundesrat gibt grünes Licht für Armeeeinsatz

Diplomatie Gipfeltreffen in Genf: Bundesrat gibt grünes Licht für Armeeeinsatz Um die Sicherheit von Joe Biden und Wladimir Putin zu gewährleisten, hat sich auch der Bundesrat eingeschaltet. Er verstärkt den Luftpolizeidienst und kommandiert 1000 Armeeangehörige ab. 11.06.2021, 10.14 Uhr

Sicherheit wird gross geschrieben: Der Stacheldraht steht in Genf jedenfalls schon bereit. Keystone

Schon seit Tagen befindet sich Genf im Ausnahmezustand. Nächsten Mittwoch kommt es in der Rhonestadt zum Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Die Sicherheitsvorkehrungen sind rigid. 2900 Polizisten werden im Einsatz stehen.

Unterstützung erhält Genf nun auch vom Bund. Der Bundesrat hat am Freitag den subsidiären Einsatz der Armee mit maximal 1000 Soldaten genehmigt. Im Fokus steht der Schutz ausländischer Vertretungen sowie die Bereitstellung von Material beim Luft- und Seetransport, wie das Verteidigungsdepartement in einer Mitteilung schreibt. Der Bund finanziert den Einsatz über das ordentliche Budget.

Luftraum über Genf wird eingeschränkt

Weiter hat der Bundesrat grünes Licht dafür gegeben, den Luftraum über Genf von Dienstag bis Donnerstag einzuschränken. Die Luftwaffe wird daher den Luftpolizeidienst und die Überwachung des Luftraums verstärken.

Biden trifft sich in Genf zum Abschluss seiner Europareise mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Staatsoberhäupter möchten über die Zukunft der amerikanisch-russischen Beziehungen sprechen. Zur Sprache kommen sollen auch «Fragen der strategischen Stabilität» und «regionale Konflikte» – sprich also auch die Konflikte in der Ukraine und in Weissrussland. Mit von der Partie ist auch die Schweiz – zumindest am Rande. Gespräche sind auch mit Bundespräsident Guy Parmelin und Aussenminister Ignazio Cassis vorgesehen. (rwa)