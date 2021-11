Bundesrat Cassis telefoniert mit chinesischem Amtskollegen

Diplomatie Statt persönlicher Besuch: Bundesrat Cassis hat mit chinesischem Amtskollegen telefoniert Nachdem Bundesrat Cassis wegen einer Flugzeug-Panne nicht nach China reisen konnte, griff er zum Telefonhörer. Das Gespräch mit seinem Amtskollegen sei gut verlaufen. 27.11.2021, 12.56 Uhr

Statt eines persönlichen Besuchs in China griff Bundesrat Ignazio Cassis zum Telefonhörer. Keystone

Eigentlich wollte sich Aussenminister Ignazio Cassis am Samstag mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi in der Stadt Anji treffen. Doch daraus wurde nichts: Technische Probleme am Bundesratsjets zwangen Cassis zur Umkehr. Stattdessen telefonierte Cassis mit Wang Yi, wie er am Samstag auf Twitter mitteilte.