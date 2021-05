Digitalisierung Doris Leuthard kritisiert Bund: «Defizite beim Bundesamt für Gesundheit haben mich nicht überrascht» Die Schweiz könne es sich nicht leisten, bei der Digitalisierung so schlecht abzuschneiden, findet alt Bundesrätin Doris Leuthard. Bund und Kantone müssten sich ambitioniertere Ziele setzen. 10.05.2021, 06.32 Uhr

Ex-Bundesrätin Doris Leuthard. Britta Gut

(rwa) Der Befund von alt Bundesrätin Doris Leuthard zur Digitalisierung ist klar. «Die Schweiz kann es sich nicht leisten, in diesem Bereich so schlecht abzuschneiden», erklärte sie in einem am Montag erschienenen Interview mit der «NZZ». Die Defizite beim Bundesamt für Gesundheit hätten sie nicht überrascht. Die digitale Verwaltung sei nie richtig zum Fliegen gekommen.