Elektronisches Arztrezept: Pilotphase läuft

Digitalisierung Bald kommt das elektronische Arztrezept: Die Pilotphase läuft Der Ärzteverband FMH und der Apothekerverband Pharmasuisse wollen das elektronische Rezept einführen. Damit soll der Bezug von Medikamenten einfacher und sicherer werden. Ann-Kathrin Amstutz 05.05.2022, 15.07 Uhr

Auf das elektronische Rezept haben Patientinnen und Patienten jederzeit Zugriff. Es soll in jeder Schweizer Apotheke einlösbar sein. Keystone

QR-Code statt Papierrezept: So stellen sich der Schweizer Ärzteverband FMH und der Apothekerverband Pharmasuisse das ärztliche Rezept der Zukunft vor. Wie die Verbände am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, wollen sie ein elektronisches Rezept (E-Rezept) schaffen.