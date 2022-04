«Service Citoyen»: Bündnis lanciert Initiative für Bürgerdienst

Dienst für Allgemeinheit «Service Citoyen»: Breite Allianz lanciert Initiative für allgemeinen Bürgerdienst Immer weniger Menschen engagieren sich für die Allgemeinheit. Darum startet ein breit abgestütztes Bündnis eine Volksinitiative für einen «Service Citoyen». Jede und jeder soll einen Einsatz zu Gunsten von Gesellschaft und Umwelt leisten. Dario Pollice 26.04.2022, 09.00 Uhr

Der Bürgerdienst soll beim Militär, Zivilschutz, Zivildienst oder im Rahmen eines Milizengagements erfolgen, fordert der Verein Service Citoyen. Keystone

Das Schweizer Milizsystem befindet sich in der Krise. Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen etwa, dass in den letzten 30 Jahren die institutionalisierte Freiwilligenarbeit stark abgenommen hat. Nun will eine breit abgestützte Allianz von Parteienvertretern von links-grün bis zum Freisinn dem Milizsystem wieder auf die Sprünge helfen. Am Dienstag hat der Verein Service Citoyen den Startschuss zur Volksinitiative für einen Bürgerdienst gegeben.