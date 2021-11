Waffenhändler müssen Geschäfte besser vor Einbrecher schützen

Diebstahl von Schusswaffen Waffenhändler müssen ihre Geschäfte besser vor Einbrecher schützen Sicherheitsschrank, Videoüberwachung und bessere Türen und Fenster: Nach mehreren Einbrüchen müssen sich die Schweizer Waffenhändler besser schützen. Der Bund hat neue Sicherheitsanforderungen erlassen. 18.11.2021, 11.06 Uhr

Die Schweizer Waffenhändler müssen ihre Geschäfte sicherer gegen Einbrüche machen. Keystone

Seit einem Jahr häufen sich in Schweizer Waffenhandlungen Einbrüche und Einbruchsversuche. Dabei wurden bereits mehrere hundert Schusswaffen gestohlen, wie das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) am Donnerstag mitteilte. Das EJPD hat darauf reagiert und die Verordnung über die Mindestanforderungen an die Geschäftsräume von Waffenhandlungen angepasst. Die neuen Regeln gelten ab nächstem Jahr und sollen die Sicherheit in der Schweiz erhöhen.