Demonstration Trotz Verbot versammeln sich die Coronaskeptiker in Rapperswil In Rapperswil demonstrieren die Gegner der geltenden Coronamassnahmen ohne Bewilligung. Die Polizei hat entschieden, die Demonstranten gewähren zu lassen. 24.04.2021, 14.15 Uhr

In Rapperswil wird am Samstag gegen die Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie demonstriert. Keystone

(mg) Die Massnahmenkritiker halten sich ganz offensichtlich auch dieses Mal nicht an das Demonstrationsverbot. Am Samstagnachmittag versammelten sich gemäss Polizei mehrere tausend Menschen in Rapperswil (SG), um gegen die Coronamassnahmen zu demonstrieren. Die Behörden hatten die Kundgebung im Vorfeld untersagt. Auch die Polizei hatte im Vorfeld eindringlich davor gewarnt, dass «wer trotzdem anreist und an der Kundgebung teilnimmt, sich strafbar macht.»