Demokratie Grosses Fest: SP feiert 50 Jahre Frauenstimmrecht Am Wochenende vom 5./6. Juni durften Schweizerinnen erstmals an eidgenössischen Abstimmung teilnehmen. Die SP Frauen feiern dieses 50-Jahre-Jubiläum am Samstag mit einem grossen Fest im Wallis. 05.06.2021, 05.00 Uhr

Zum Jubiläum des Frauenstimmrechts finden im ganzen Land Aktionen statt. So etwa die Ausstellung mit 52 Porträts in Bern. (Symbolbild) Keystone

Am ersten Juniwochenende 1971 war es endlich soweit: Erstmals fanden eidgenössische Urnengänge statt, die nicht nur den Schweizer Männern vorbehalten waren. Auch die Schweizerinnen durften ihre Stimme ab nun an der Urne abgeben – mehr als 120 Jahre nach der Gründung des Bundesstaates. Allerdings nicht überall: In Appenzell Innerrhoden mussten die Frauen darauf weitere 20 Jahre warten.

Die SP Frauen feiern das Jubiläum des nationalen Frauenstimmrechts am Samstag mit einem Fest in Unterbäch. Das Walliser Dorf ist dabei nicht zufällig ausgewählt worden: In Unterbäch durften die Frauen bereits 1957 – also 14 Jahre vor der schweizweiten Einführung des Frauenstimmrechts – abstimmen. Gemeinsam mit ihren Pionierinnen für dieses demokratische Grundrecht wollen die SP-Frauen nun zurückschauen, wie es in einer Mitteilung heisst. Zudem wollen sie mit der jungen Generation die aktuelle Situation beleuchten und schauen, was es noch zu tun gebe.

So wird Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss am Samstag in Unterbäch beispielsweise über den langen Kampf für die Frauenrechte sprechen. Ebenfalls geplant sind im Wallis Reden von Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Mattea Meyer, der Co-Präsidentin der SP Schweiz. (abi)

