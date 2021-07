«Ehe für alle»: Freunde der Verfassung halten sich zurück

Demokratie «Ehe für alle»: Freunde der Verfassung ergreifen keine Position Die Gegner der «Ehe für alle» erhalten keine Schützenhilfe durch die Freunde der Verfassung. Dagegen will der Verein sich für das Referendum gegen die Medienförderung stark machen. 17.07.2021, 11.26 Uhr

Sollen homosexuelle Paare heiraten dürfen? Die Freunde der Verfassung wollen sich in dieser Frage nicht positionieren. (Symbolbild) Keystone

Am 26. September wird die Stimmbevölkerung darüber abstimmen, ob homosexuelle Paare künftig auch heiraten dürfen. Konservative Kreise aus der EDU, EVP, Die Mitte und SVP hatten das Referendum ergriffen. Der Schweiz dürfte ein emotionaler Abstimmungskampf bevorstehen. Klar ist nun: Die Gegner der «Ehe für alle» erhalten keine Unterstützung durch die Freunde der Verfassung. Der Verein werde zu diesem Thema «weder dafür noch dagegen aktiv werden», gab sein Vorstand am Samstag bekannt.