Demokratie Digitale politische Beteiligung: Genf Top, beide Appenzell Flop Das Zentrum für Demokratie Aarau erfasst neu die Möglichkeiten zur digitalen politischen Beteiligung mit einem Index. Genf erreicht den höchsten Wert, während die beiden Appenzell das Schlusslicht bilden. 26.10.2021, 09.15 Uhr

Die digitale politische Beteiligung wird in Zukunft immer wichtiger. (Symbolbild) Keystone

Die Digitalisierung wird je länger je mehr eine wichtigere Rolle in den politischen Prozessen spielen. Dabei wird die digitale politische Beteiligung zunehmend analoge Formen ergänzen. So hat etwa die Coronapandemie dem e-Voting neuen Schub gegeben. Nun hat ein Forscherteam des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA) und des Think Tanks Procivis erstmals eine Rangliste für die digitale politische Beteiligung in der Schweiz erstellt. Dabei zeigen sich grosse Unterschiede bei den Kantonen, wie es in einer Mitteilung heisst.