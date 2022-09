Stimmrechtsalter 16: Bern sagt Nein

Demokratie Bern zeigt Jungen die kalte Schulter: Stimmrechtsalter 16 fällt durch Bern wird nicht der zweite Kanton der Schweiz, in dem 16-Jährige abstimmen und wählen dürfen. Die Stimmbevölkerung hat dem Anliegen eine deutliche Abfuhr erteilt. Reto Wattenhofer 25.09.2022, 15.47 Uhr

Das Anliegen ist nicht neu. Hier weibeln Aktivisten im Sommer 2000 für das Stimmrechtsalter 16. (Archivbild) Keystone

Das Thema beschäftigt die Politik seit vielen Jahren. Soll das heutige Stimmrechtsalter von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden? Am Sonntag ist das Anliegen ein weiteres Mal gescheitert. Die Stimmbevölkerung des Kantons Bern lehnt ein tieferes Stimmrechtsalter auf Kantons- und Gemeindeebene ab. Der Nein-Anteil fiel mit 67,2 Prozent deutlich aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 52,9 Prozent. Bereits 2009 hatte das gleiche Anliegen mit 75,2 Prozent Schiffbruch erlitten.

Konkret musste das Stimmvolk an der Urne entscheiden, ob Jugendliche ab 16 Jahren künftig auf Kantons- und Gemeindeebene wählen und abstimmen können. Für die Wählbarkeit in ein Amt sollte indes weiterhin die Hürde von 18 Jahren gelten. Angestossen hatten die Abstimmung die bernischen Jungparteien. Mit Ausnahme der Jungen SVP plädierten alle für das Stimmrechtsalter 16.

Glarus nimmt Vorreiterrolle ein

Bern wäre der zweite Kanton gewesen, der das Stimmrechtsalter 16 einführt. Vorreiter in dieser Hinsicht ist Glarus. Eine Senkung des Stimmrechtsalters ist in Kantonen immer wieder Thema. Pläne gibt es etwa in Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Luzern. Allerdings ist das Ansinnen umstritten. Erst im Mai bodigte das Zürcher Stimmvolk ein Stimmrechtsalter 16. Nein sagte letzten Herbst auch die Urner Bevölkerung – notabene zum zweiten Mal in Folge.

Auch auf nationaler Ebene gibt es Bestrebungen für die Einführung eines Stimmrechtsalters 16. Auslöser ist eine parlamentarische Initiative der Basler Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan. Im März hatte der Nationalrat dem Anliegen zum Durchbruch verholfen. Darauf arbeitete die vorberatende Kommission eine Gesetzesvorlage aus. Für die politische Beteiligung der Jungen weibeln vor allem SP, Grüne und GLP. Auf Widerstand stösst die Forderung bei der FDP und SVP.