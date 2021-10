Demo-Samstag 1000 Personen demonstrieren in Basel gegen die Corona-Massnahmen In Basel findet am Samstag eine bewilligte Demonstration gegen die Corona-Massnahmen satt. Gleichzeitig ruft das linke Kollektiv «Basel Nazifrei» zur Gegendemonstration auf. 09.10.2021, 14.47 Uhr

In Basel demonstrierten am Samstag um die 1000 Menschen gegen die Corona-Massnahmen. Bild: Elodie Kolb / bz

Die Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen besammelten sich um 14 Uhr in der Nähe des Bahnhofs SBB. Zu Beginn wurde die Ankündigung nur in einschlägigen Telegram-Chats geteilt. Später kursierte ein Flyer in den sozialen Netzwerken, auf dem ein Aufruf sowie das Logo der «Freiheitstrychler» abgebildet ist.