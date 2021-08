Klimastreik: Demonstration gegen Nationalbank in Bern

Demo Klimajugend demonstriert in Bern gegen die Nationalbank Mit einer Demonstration auf dem Münsterplatz in Bern forderte die Bewegung #RiseUpForChange von der Schweizerischen Nationalbank einen Investitionsstopp für fossile Energien. Aktualisiert 06.08.2021, 13.51 Uhr

Nach Angaben von Klimastreik Schweiz versammelten sich auf dem Berner Münsterplatz rund 1'500 Personen. Keystone

Die Demonstration markiert den Abschluss einer Aktionswoche, die mit Aktionen auf dem Zürcher Paradeplatz begann und ein Klimacamp auf dem Hardturmareal in Zürich beinhaltete. Mit den Aktionen wollen die Aktivisten auf die Verstrickung des Schweizer Finanzplatzes in das Geschäft mit fossilen Energieträgern aufmerksam machen. Im Fokus der Kritik stand am Freitag insbesondere die Schweizerische Nationalbank, von der die Demonstrierenden eine Umverteilung ihrer Investitionen forderten.