Delegiertenversammlung Umstrittenes Geschäft: SVP-Delegierte fassen Parole zu Covid-19-Gesetz Die SVP trifft sich heute Samstag zur Delegiertenversammlung. Im Zentrum steht die umstrittene Parolenfassung zur Abstimmung über das Covid-19-Gesetz. Der Parteivorstand empfiehlt Stimmfreigabe. 27.03.2021, 09.19 Uhr

Im Zentrum der Delegiertenversammlung steht das Covid-19-Gesetz. (Symbolbild) Keystone

(abi/sat) Die Delegierten der SVP müssen sich heute entscheiden, ob sie den unter Corona leidenden Betrieben helfen wollen oder nicht. Sie treffen sich zur Online-Delegiertenversammlung, um unter anderem die Parolen für die Abstimmungen vom 13. Juni zu fassen. Im Zentrum steht dabei das Referendum des Vereins «Freunde der Verfassung» gegen das Covid-19-Gesetz. Am Freitag hat der Parteivorstand der SVP Schweiz zu Handen der Delegiertenversammlung Antrag auf Stimmfreigabe beschlossen.

Das Covid-19-Gesetz spaltet die Partei. Das zeigte sich bereits in der Schlussabstimmung in der Frühlingssession. Zwar hiessen 28 SVP-Nationalräte und damit die Mehrheit das Gesetz gut, allerdings lehnten es 13 ab und weitere 13 enthielten sich der Stimme. Sämtliche anderen Fraktionen stimmten der Vorlage einstimmig zu.

SVP in der Opposition

Zufrieden ist die SVP mit dem Gesetz nicht. Die Gründe: Einerseits scheiterte der Versuch, ein fixes Öffnungsdatum ins Gesetz zu schreiben. Andererseits erhöhten die Räte die Härtefallhilfe um zusätzliche Milliarden Franken. Finanzminister Ueli Maurer warnte denn auch vor dem Schuldenberg, den die Schweiz auftürme.

Die SVP stemmt sich seit langem und lautstark gegen die verhängten Coronamassnahmen. Einige ihrer Vertreter bezeichneten Gesundheitsminister Alain Berset als Diktator. Nun stellt sich für die Delegierten die Frage, was für sie wichtiger ist: Das Covid-19-Gesetz mit der Nein-Parole zum Abschuss freizugeben und so eventuell ihrem Frust freien Lauf zu lassen, oder mit der Ja-Parole den gefährdeten Betrieben zu helfen. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Partei Stimmfreigabe beschliesst.

Parteivorstand empfiehlt dreimal Nein und einmal Ja

Weiter werden die Delegierten an der Online-DV die Parolen zur Trinkwasser- und zur Pestizid-Initiative sowie zum Referendum gegen das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT). Der Parteivorstand empfiehlt den Delegierten je ein Nein zum CO 2 -Gesetz sowie zur Trinkwasser- und zur Pestizid-Initiative. Das PMT dagegen empfiehlt die Leitung der SVP Schweiz ihren Delegierten zur Annahme.

Ausserdem ist am Samstag eine Rede von Bundesrat Ueli Maurer an der Online-DV seiner Partei angekündigt.

Update folgt ...