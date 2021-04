Delegiertenversammlung Trotz Einsatz der Jungfreisinnigen: FDP sagt deutlich Ja zum Anti-Terror-Gesetz Die Jungfreisinnigen haben sich an der FDP-Delegiertenversammlung für ein Nein zum Anti-Terror-Gesetz eingesetzt. Sie blieben jedoch chancenlos. 12.04.2021, 20.40 Uhr

FDP-Präsidentin Petra Gössi an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom Montag. Keystone

(agl) Die FDP-Delegierten stellten sich am Montag auf die Seite der Bundeshaus-Fraktion und sagten mit 197 zu 52 Stimmen Ja zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT). Insbesondere jüngere Parteimitglieder und Vertreter der Jungfreisinnigen stellten sich an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom Montag gegen das Gesetz, über das am 13. Juni abgestimmt wird. Dieses schränke die Freiheit ein, argumentierten sie. Unschuldige Bürger sollten nicht fälschlicherweise als Gefährder eingestuft werden können, so Luca Russo für die Jungfreisinnigen.