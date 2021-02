Delegiertenversammlung SP verabschiedet Positionspapier zur Coronakrise Die SP Schweiz will die Bevölkerung besser vor der Corona-Krise schützen: Sie hat an ihrer Delegiertenversammlung ein entsprechendes Positionspapier und verschiedene Resolutionen verabschiedet. André Bissegger 13.02.2021, 14.33 Uhr

«Eine Perspektive für die Bevölkerung»: SP-Co-Präsident Cédric Wermuth spricht an der DV über das Positionspapier zur Bewältigung der Corona-Krise. Bild: Keystone

Die SP-Delegierten haben am Samstag das Positionspapier «Bewältigung der Corona-Krise: Gesundheit schützen – Existenzen sichern» einstimmig mit wenigen Enthaltungen verabschiedet. «Wir wollen mit dem Positionspapier eine Perspektive für die Bevölkerung schaffen», sagte SP-Co-Präsident Cédric Wermuth an der Online-DV. Seine Partei fokussiert sich darin auf die unmittelbare Bewältigung der Corona-Krise und stellt Forderungen in den vier Bereichen Gesundheit, Arbeit, Service public sowie politische Institutionen.