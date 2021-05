Verhandlungen über ein Rahmenabkommen «Verkackt»: SP-Wermuth attackiert FDP-Bundesräte wegen EU-Verhandlungen SP-Co-Präsident Cédric Wermuth lässt kein gutes Haar an der Landesregierung. Namentlich die FDP-Bundesräte hätten die Chance verspielt, die sich der Schweiz bei den EU-Verhandlungen bot. Dario Pollice und Samuel Thomi 08.05.2021, 11.06 Uhr

Cédric Wermuth, Co-Präsident der SP Schweiz, kritisiert an der Online-Delegiertenversammlung den Bundesrat für seine aktuelle Europapolitik. Keystone

Die SP Schweiz trifft sich heute online zur Delegiertenversammlung. Dabei holte Co-Präsident Cédric Wermuth zum Rundumschlag gegen das EU-Rahmenabkommen aus. «Dieser Text, wie er nackt vorliegt, ist für die Sozialdemokratie nicht akzeptabel», sagte der Aargauer Nationalrat in seiner Eröffnungsrede. Das Abkommen gebe den Lohnschutz zum Abschuss frei und riskiere eine Schwächung des Service public. Den Vorwurf von bürgerlicher Seite und in Medien-Kommentaren, SP und Gewerkschaften würden dabei keinen Millimeter nachgeben, nimmt er dagegen «mit Stolz entgegen». Der Schutz der Löhne und des Gewerbes vor Sozialdumping sei das Fundament der Schweizer Europapolitik.

Hart ins Gericht ging Cédric Wermuth vor den Delegierten auch mit dem Bundesrat, allen voran mit Aussenminister Ignazio Cassis. Laut dem SP-Co-Präsidenten war das Rahmenabkommen mit der EU nämlich eine Chance für die Schweiz. Stattdessen hätten es die «freisinnige Hors-sol-Diplomatie und ihre Bundesräte richtig ‹verkackt›, wie man dort sagt, wo ich herkomme», sagte Wermuth. Nach den de facto gescheiterten Verhandlungen mit Brüssel forderte der SP-Co-Präsident den Bundesrat und insbesondere Cassis darum auf: «Tun Sie endlich, was ihre Aufgabe ist: regieren und entscheiden Sie.»

Wermuth fordert mehr Europa – aber ein anders

Seine Genossinnen und Genossen wiederum forderte Cédric Wermuth auf: «Wir wollen, zusammen mit der Europäischen Linken, um unser Europa kämpfen.» Denn das aktuelle Abkommen sei ein Produkt «helvetischer Kleinkariertheit». Nämlich «nicht zu gross gedacht, sondern viel zu klein», so der SP-Co-Präsident. Das Rahmenabkommen sei keine Vision, nicht einmal eine richtige Idee. «Dieser Vertrag ist vor allem Ausdruck davon», so Wermuths Fazit, «dass die Schweiz nicht mehr weiss, was sie in Europa eigentlich will.»

An der Online-Delegiertenversammlung will die SP am Samstag mehrere Parolen für eidgenössische Vorlagen vom 13. Juni und 26. September fassen. Zudem will die Partei ein Positionspapier zur Finanzierung der Coronakrise respektive zum weltweiten Zugang zu Impfstoffen verabschieden. Und es stehen Reden von Bundesrat Alain Berset und von SPD-Präsident Norbert Walter-Borjans zum morgigen Europa-Tag auf dem Programm.



