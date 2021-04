Delegiertenversammlung GLP-Präsident Jürg Grossen: «Der Bundesrat ist offensichtlich überfordert» Die Grünliberalen fassen am Samstag unter anderem die Parole zum Covid-19-Gesetz. Bei seiner Auftaktrede spart Präsident Jürg Grossen nicht mit Kritik am Bundesrat. 24.04.2021, 11.00 Uhr

Jürg Grossen will das Rahmenabkommen vor das Parlament bringen. (Archivbild) Keystone

(mg) «Der Bundesrat eiert bei diesem zentralen Dossier seit Jahren konzept- und führungslos herum», wiederholte Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen, seine Kritik am bundesrätlichen Umgang mit dem Rahmenabkommen an der Delegiertenversammlung. Sein Vorgehen am Freitag lasse auf ein «mutwilliges Scheitern» schliessen. Der Bundesrat sei «offensichtlich und ganz klar überfordert», so Grossen in seiner Rede an der DV der Grünliberalen, die digital durchgeführt wurde. Das Rahmenabkommen müsse nun «umgehend» dem Parlament «für eine breite, demokratische Debatte» übergeben werden.