Delegiertenversammlung «Für Klima und Biodiversität»: Grüne sagen Ja zu CO2-Gesetz und Pestizid-Initiativen Die Grünen haben am Samstag ihre Parolen für die Abstimmungen vom 13. Juni gefasst. Jetzt wollen sie ihre Kampagne für die drei Klima- und Umweltschutz-Vorlagen starten. 27.03.2021, 15.46 Uhr

Die Grünen lancierten am Samstag ihre Kampagne für «Klimaschutz und Biodiversität». Keystone