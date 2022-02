Delegiertenversammlung FDP hält an AKW-Position fest, präzisiert aber den Antrag Die FDP will das Verbot für den Bau von neuen Atomkraftwerken aus dem Gesetz streichen. An der Delegiertenversammlung sprach sich die Partei allerdings für eine abgeschwächte Formulierung in der Resolution aus. André Bissegger 12.02.2022, 14.54 Uhr

FDP-Parteipräsident Thierry Burkart war zufrieden mit der Diskussion um die verabschiedete Resolution. Bild: Keystone

Nicht nur die SVP, auch die Parteiführung der FDP macht sich Gedanken über die Stromversorgungssicherheit. «Es braucht rasch Lösungen», sagte Parteipräsident Thierry Burkart am Samstag an der Delegiertenversammlung in Montreux. Bereits ab 2025 drohten Abschaltungen, Stromrationierungen und lokale Blackouts.

Die FDP hat daher unter dem Titel «Weniger Polemik, mehr Strom» eine Resolution ausgearbeitet. Um die Stromversorgung sicherzustellen, brauche es weder Panik noch zusätzliche Polemik, «sondern Pragmatismus und vorausschauendes Handeln», heisst es im Papier, dem die Delegierten nun in leicht angepasster Form praktisch einstimmig zugestimmt haben.

Verschiedene Massnahmen sollen Blackout verhindern

Die FDP-Spitze schlägt darin ein Paket mit verschiedenen kurz-, mittel- und langfristigen Massnahmen vor. So soll der Bundesrat beispielsweise die Kraftwerkskapazitäten im Inland ausbauen, um das Worst-Case-Szenario eines Blackouts zu verhindern. Weiter fordert sie etwa die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für den Bau neuer Anlagen und eine erhöhte Energieeffizienz.

Der brisanteste Vorschlag betrifft die Kernkraftenergie: Der Bau neuer Atomkraftwerke (AKW) in der Schweiz soll nicht mehr verboten sein. Darüber wurde im Vorfeld heftig diskutiert und die Delegierten reichten verschiedene Streichungs- und Anpassungsanträge ein. So kritisierten etwa die FDP-Frauen die Aufhebung des Bauverbots. Die FDP Aargau wiederum sprach sich in einem umstrittenen Antrag für die Aufhebung aus.

AKW-Formulierung abgeschwächt, am Grundsatz festgehalten

Die Parteipräsidentenkonferenz (PPK) nahm die Anträge zur Kenntnis und reagierte kurzfristig mit einer abgeschwächten Formulierung, hielt aber im Grundsatz am Antrag fest. Thierry Burkart nannte es denn auch eine «Konkretisierung und Präzisierung des Antrags». Er betonte, man habe nie davon gesprochen, «sofort» ein AKW bauen zu wollen. Die neue Formulierung sei nun «ein freisinniger Standpunkt im Sinn der Technologieneutralität».

Ursprünglich hiess es im Papier, es sollen Voraussetzungen geschaffen werden, um «namentlich Kernkraftwerke der neuen Generation zuzulassen». Neu geht es um rechtliche Voraussetzungen, «damit langfristig und bei Bedarf auch eine neue Generation der Kernkraft-Technologie ihren Beitrag an die Versorgungssicherheit leisten könnte, sofern die Sicherheit jederzeit gewährleistet werden kann». Der Satz «Beim Ausbau und Ersatz bestehender einheimischer Produktionsanlagen darf es keine gesetzlichen Technologieverbote geben» wurde mit dem Zusatz ergänzt, dass damit ein «stabiler Energiemix für kommende Generationen» garantiert werden soll.

Das Verbot für den Bau neuer AKW ist Teil der Energiestrategie 2050, welche das Stimmvolk im Mai 2017 mit 58 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen hat. Auch die FDP-Delegierten hatten der Vorlage damals zugestimmt - wenn auch nur knapp mit 175 zu 163 Stimmen. Damals stand die FDP noch unter der Führung von Parteipräsidentin Petra Gössi.

Parolen für die Abstimmungen vom 15. Mai Die Delegierten beschlossen in Montreux, das Referendum gegen die sogenannte «Lex Netflix» zu unterstützen und haben die Nein-Parole zum neuen Filmgesetz gefasst. Ja sagen die FDP-Delegierten dagegen zum Beitrag der Schweiz an die Europäische Grenzschutzagentur Frontex. Über beide Referenden wird am 15. Mai abgestimmt. Auch sprachen sich die Delegierten bereits jetzt deutlich für die Reformvorlage «AHV 21» aus und fassten die Ja-Parole. Darüber wird allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt.

Positionspapier zur Infrastruktur durchgewunken

Diskussionslos verabschiedeten die Delegierten ein Positionspapier zum Thema Infrastruktur. Zuverlässige, moderne und hochwertige Infrastrukturen seien für den Wohlstand der Schweiz und deren Bevölkerung unerlässlich, heisst es darin. Die Infrastrukturen würden allerdings sehr stark beansprucht und müssten daher auf «aktuelle und künftige Herausforderungen» ausgerichtet werden.

Wie beim Strom wird etwa bezüglich der Antriebe eine Technologieneutralität gefordert. Weitere Punkte betreffen die Umsetzung von integrierten Verkehrslösungen, Finanzierungsinstrumente oder die Spurerweiterung auf der Autobahn. So brauche es den Ausbau der A2 und A1 «an 87 neuralgischen Punkten auf mindestens sechs Spuren» – also je drei in beiden Richtungen. Auch geht es im Papier um die Logistik, Telekommunikation und Entsorgung.