Datenmanagement Der Bundesrat läutet das Ende des Fax endgültig ein Automatische Meldesysteme und ein nationales Register der Gesundheitseinrichtungen: Der Bundesrat will das Datenmanagement im Gesundheitsbereich nachhaltig verbessern. 12.01.2022, 11.53 Uhr

Daniel Koch vom BAG musste zu Beginn der Coronapandemie eingestehen: «Im Moment ist der Anstieg der Zahlen so schnell, dass wir Mühe haben, alle die Daten einzugeben, um die Analyse zu machen.» (Archivbild) Keystone

Der Ausbruch der Coronapandemie im Frühjahr 2020 zeigte es schonungslos auf: Bei der Digitalisierung beim Bund gab es noch viel Luft nach oben. So stiess etwa das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wegen veralteter Technologien beim Erfassen von positiv ausgefallenen Covid-19-Tests an Kapazitätsgrenzen. Die Meldungen ans BAG erfolgten ursprünglich per Fax. Da das zur Verfügung gestellte Formular nicht maschinenlesbar war, musste es ausgedruckt und von Hand ausgefüllt werden.