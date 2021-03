Dank Fusionitis Weniger Gemeinden mit zu vielen Zweitwohnungen Die Zahl der Gemeinden, die zu viele Zweitwohnungen aufweisen, ist im letzten Jahr um 29 gesunken. In vielen Fällen ist dieser politisch gewünschte Rückgang jedoch auf Gemeindefusionen zurückzuführen. 30.03.2021, 14.40 Uhr

Darf als einzige Gemeinde nach einer Fusion im letzten Jahr nun wieder neue Zweitwohnungen bewilligen: Die Urner Gemeinde Auen. Manuela Jans-Koch

(sat) Seit der Annahme der Zweitwohnungsinitiative 2012 dürfen in Gemeinden mit mehr als 20 Prozent Zweitwohnungen keine zusätzlichen Ferienwohnungen oder -häuser mehr gebaut werden. Wie das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) am Dienstag mitteilt, ist die Zahl der Gemeinden, welche diese Grenze überschreiten, im vergangenen Jahr von 371 auf 342 zurückgegangen.