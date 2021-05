Cybersicherheit Nach möglichem Hackerangriff auf Ruag: Nun soll die parlamentarische Aufsicht aktiv werden Nach einer SRF-Reportage über einen mutmasslichen Hackerangriff auf die Ruag schaltet sich die Politik ein. Die zuständige Kommission des Nationalrates zeigt sich besorgt über das mögliche Sicherheitsrisiko für die Schweiz. 21.05.2021, 19.30 Uhr

Hacker sollen in das IT-System der Ruag eingedrungen sein. (Symbolbild) Keystone

Die Recherchen der SRF-Sendung «Rundschau» sind brisant. Hacker sollen letzten Monat in das IT-System der Ruag International eingedrungen sein. In einem zugespielten Video ist zu sehen, wie sie sich Zugriff verschaffen und in Dokumenten herumstöbern. Die Ruag hat nicht bestätigt, dass sie Opfer eines Cyberangriffs geworden ist.