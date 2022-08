Cybersicherheit Hacker prüfen IT-System des Bundes auf Herz und Nieren Im Auftrag des Bundes dürfen Hacker dessen Computersysteme angreifen. Sie sollen allfällige Schwachstellen ausfindig machen und so die Cybersicherheit der IT-Infrastruktur erhöhen. 03.08.2022, 12.38 Uhr

Ethische Hacker, sogenannte «Whitehats», werden von Firmen oder Verwaltungen beauftragt, um Schwachstellen in Netzwerken zu identifizieren. (Symbolbild) Keystone

Cyberangriffe werden nicht nur für Unternehmen vermehrt zu einem Problem, sondern auch für öffentliche Verwaltungen. So hielt der Nachrichtendienst des Bundes in seinem jüngsten Lagebericht fest, dass Cyberangriffe und Spionage im Cyberraum künftig zunehmen dürften. Nun will sich der Bund besser gegen solche Angriffe rüsten und greift dabei selber auf Hacker zurück.