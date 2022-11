Nationalrat: Gesetz gegen Revenge Porn und Cyber-Grooming

Cyberkriminalität Nationalrat: Rechtskommission will Gesetz gegen Revenge Porn und Cyber-Grooming Die Rechtskommission des Nationalrats ebnet den Weg für eine stärkere Regulierung des virtuellen Lebens: Sie befürwortet Gesetze gegen Revenge Porn, Cybermobbing und Cybergrooming. 11.11.2022, 17.12 Uhr

Das Strafgesetzbuch soll den neuartigen Gefahren in der virtuellen Welt angepasst werden. (Symbolbild) Keystone

Wer privat aufgenommene sexuelle Inhalte ohne Einverständnis öffentlich macht, soll bestraft werden. Diese Haltung vertritt die Rechtskommission (RK) des Nationalrates. Sie will dafür aber einen anderen Weg wählen als der Ständerat, der für sogenannten «Revenge Porn» einen neuen Straftatbestand im Strafgesetzbuch festschreiben will. In den Augen der nationalrätlichen RK soll der Tatbestand bei den Straftaten gegen die Ehre und den Geheim- oder Privatbereich eingeordnet werden. Sie beantragt dem Nationalrat deshalb, dazu einen neuen, weitergefassten Artikel in das Strafgesetzbuch aufzunehmen.