CS-Präsident: Selbstanzeige nach Verstoss gegen Quarantäne

Einreise aus Risikoland CS-Präsident Horta-Osório zeigt sich nach Verstoss der Quarantänepflicht selber an António Horta-Osório, Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse, hat nach der Einreise aus einem Risikoland die Quarantänepflicht missachtet. Mittlerweile soll er sich selber angezeigt haben. 09.12.2021, 07.17 Uhr

Antonio Horta-Osório ist seit April 2021 Präsident der Credit Suisse. Keystone

Eine Reise mit dem Privatjet wird für António Horta-Osório bereits in seinem ersten Amtsjahr als Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse zum Verhängnis. Am 28. November ist der Portugiese aus London in die Schweiz geflogen. Wer von Grossbritannien in die Schweiz einreist, muss sich zehn Tage in Quarantäne begeben. Doch bereits am 1. Dezember hat Horta-Osório die Schweiz wieder verlassen, wie Recherchen von «Blick» zeigen.