Covid-Zertifikat Massnahmengegner demonstrieren in Winterthur In Winterthur findet am Samstag eine Demonstration von Corona-Massnahmengegnern statt. Die Stadtpolizei ist auf verschiedene Szenarien vorbereitet. 18.09.2021, 15.00 Uhr

Die Winterthurer Altstadt ist am Samstagnachmittag voll mit Demonstrierenden. Keystone

Die Demonstration, die am Samstag in Winterthur stattfindet, ist bewilligt. Laut Medienberichten haben sich am Nachmittag mehrere tausend Menschen in der Altstadt versammelt, unter anderem, um gegen die erweiterte Zertifikatspflicht zu demonstrieren. Die Stadtpolizei Winterthur riet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, das Gebiet grossräumig zu umfahren.