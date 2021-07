Covid-Zertifikat Einkaufstouristen aufgepasst: Deutschland will Testpflicht erweitern Deutschland plant ab Sonntag eine Ausweitung der Einreise-Testpflichten. Was das für Schweizer Einkaufstouristen bedeutet, ist noch unklar. 30.07.2021, 12.03 Uhr

Deutschland will seine Testpflicht erweitern. Damit müssen auch Automobilisten nachweisen, dass sie nicht infiziert sind. (Symbolbild) Keystone

Die in der deutschen Regierung abgestimmte neue Einreiseverordnung sollte am Freitag im Umlaufverfahren vom Kabinett beschlossen werden und an diesem Sonntag in Kraft treten. Ab dann müssen alle Einreisenden ab 12 Jahren bei ihrer Einreise nachweisen können, dass sie nicht infiziert sind: mit einem Nachweis einer vollständigen Impfung, einem Nachweis als Genesener oder einem negativen Testergebnis. Es ist egal, von wo und auch welchem Weg sie kommen. Eine generelle Testpflicht gibt es bisher schon für Flugpassagiere.