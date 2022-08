Covid-19 Wieder weniger Corona-Fälle: BAG meldet 21'817 Infektionen Die Zahl der neuen Corona-Fälle ist weiter rückläufig. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet am Dienstag 21’817 neue Ansteckungen. Allerdings wird auch weniger getestet. Jetzt kommentieren Aktualisiert 09.08.2022, 17.29 Uhr

Parallel zu den Fallzahlen nimmt die Zahl der Tests ebenfalls ab. Vergangene Woche wurden lediglich rund 60'000 Coronatests durchgeführt. (Symbolbild) Keystone

Seit nunmehr einem Monat flacht die Kurve der Corona-Infektionen in der Schweiz und Liechtenstein ab. In der letzten Woche wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 21’817 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet – das sind rund 3116 neue Fälle pro Tag. Zum Vergleich: In der vergangenen Woche waren es noch 23’348 Infektionen, also täglich rund 3335 neue Infektionen.