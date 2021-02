Covid-19 vakzin Swissmedic: Nutzen-Risiko-Profil von Impfung ist weiterhin positiv Über 300 Meldungen zu vermuteten Nebenwirkungen der Corona-Impfung hat Swissmedic untersucht. Bislang gebe es keine Hinweise auf neue Sicherheitsprobleme. Dario Pollice 26.02.2021, 17.21 Uhr

199 Meldungen bezogen sich auf das Vakzin von Pfizer/Biontech und 154 auf das von Moderna. (Symbolbild) Keystone

Die Arzneimittelbehörde Swissmedic hat bis zum 24. Februar 364 Meldungen über vermutete unerwünschte Nebenwirkungen in Zusammenhang mit der Covid-19 Impfung untersucht. Diese ändern am positiven Nutzen-Risiko-Profil der Impfstoffe nichts, wie Swissmedic in einer Mitteilung vom Freitag festhält.