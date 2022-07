Corona: Zahl der Infektionen in der Schweiz sinkt erneut

Covid-19 Schweizweit 37'738 neue Infektionen: Corona-Fallzahlen sinken zum zweiten Mal in Folge Die Schweiz scheint den Höhepunkt der Corona-Sommerwelle überschritten zu haben: Der Bund meldet am Dienstag 37’738 neue Coronafälle. Die Spitäler sind weiter nur gering belastet. 2 Kommentare 26.07.2022, 15.44 Uhr

Noch immer ist die Anzahl positiver Tests prozentual sehr hoch, wie das BAG am Dienstag meldet. Keystone

In der vergangenen Woche wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 37’738 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet, also rund 5391 neue Fälle pro Tag. Zum Vergleich: In der vergangenen Woche waren es noch deren 49’757, also 7108 neue Infektionen pro Tag. Letzte Woche waren die Zahlen zum ersten Mal seit längerem wieder gesunken.

Nun meldet das BAG am Dienstag 421 neue Hospitalisierungen für die vergangene Woche. In der Vorwoche waren es noch 478 Personen. Das ist weit weg von den Spitzenwerten während den ersten zwei Jahren der Pandemie, allerdings um ein Vielfaches mehr als im Sommer 2021. Trotzdem hält sich die Belastung der Spitäler durch Covid-Patienten weiter in Grenzen. Auf den Intensivstationen machten sie 7,9 Prozent aus, über alle Spitalpatientinnen und -patienten gesehen sind es 5,8 Prozent.

BAG meldet 30 neue Todesfälle

Innert Wochenfrist wurden dem BAG überdies 30 neue Todesfälle gemeldet (Vorwoche: 32). Seit Ausbruch der Pandemie sind in der Schweiz und Liechtenstein damit knapp 13’500 Personen im Zusammenhang mit einer Covidinfektion verstorben. In der Schweiz ist weiter die Omikron-Variante BA.5. dominant.

Die hohe Positivitätsrate – sie liegt aktuell bei bei den PCR-Tests bei 45 Prozent und bei den Schnelltests bei 48 Prozent – wie auch Abwasserproben deuten auf eine grössere Verbreitung der Infektionskrankheit hin. Die Dunkelziffer bleibt damit sehr hoch. Letzte Woche wurden insgesamt 94'532 Tests durchgeführt. Eine Woche davor waren es noch 117’707 Tests. (aka)

2 Kommentare user66673 albin vor 22 Minuten Es wäre noch spannend zu wissen, wie hoch die Prozentrate der Positiven zu gemachten Tests ist. So sind es nur Zahlen, die was die Positiven Fälle betrifft, null und nichts aussagen Margrit Holzhammer vor 5 Minuten Hört endlich mit Zählen auf und setzt unter CORONA ein AMEN. Soll sich weiterhin impfen lassen wer will und wer bei dieser Hitze gerne eine Maske trägt, soll und darf das in der freien Schweiz tun. Alle Kommentare anzeigen