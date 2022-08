Corona: Zahl der Infektionen in der Schweiz sinkt erneut

Covid-19 Schweizweit 17'015 neue Infektionen: Corona-Fallzahlen sinken weiter Die Schulferien sind nun überall zu Ende. Derweil entspannt sich die Corona-Situation weiter. Für die vergangene Woche meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 17'015 neue Ansteckungen. Jetzt kommentieren 23.08.2022, 15.42 Uhr

In der vergangenen Woche wurden 54’647 Tests registriert. (Symbolbild) Keystone

Die Coronazahlen sind in der Schweiz weiter rückläufig und erreichen zu Beginn des neuen Schuljahres einen neuen Tiefstand. So wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der vergangenen Woche 17'015 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind rund 2431 neue Fälle pro Tag. Zum Vergleich: In der vergangenen Woche waren es noch 18’204 Infektionen.