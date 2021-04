Coronavirus Schweiz schickt Beatmungsgeräte und Sauerstoff nach Indien Indien sieht sich bei der Bekämpfung der Coronapandemie im Gesundheitswesen mit einer dramatischen Situation konfrontiert. Die Schweiz möchte helfen. 28.04.2021, 17.20 Uhr

Neu-Delhi ist von der aktuellen Krise besonders stark betroffen. Die Schweiz möchte helfen. Keystone

(gav) Mehr als 17 Millionen Menschen sind in Indien mit Covid-19 infiziert, mehr als 300'000 neue Ansteckungsfälle kommen jeden Tag hinzu. Die gesundheitliche Lage hat sich im Land in Südasien seit einigen Tagen verschlechtert. Die Schweiz hat Unterstützung angeboten, welche Indiens Regierung am Mittwoch angenommen hat. Das gab das Aussendepartement (EDA) bekannt.