Corona: Zahl der Infektionen in der Schweiz sinkt erneut

Covid-19 Nach Sommerferien: BAG meldet 18'204 Infektionen In den meisten Kantonen sind die Schulferien zu Ende. Zugleich entspannt sich die Coronalage weiter. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet am Dienstag 18'204 neue Ansteckungen. 1 Kommentar 16.08.2022, 15.35 Uhr

In vergangenen Woche wurden 56'299 Tests registriert. (Symbolbild) Keystone

Die Coronazahlen sind in der Schweiz weiter rückläufig und erreichen rechtzeitig zu Beginn des neuen Schuljahres einen neuen Tiefstand. So wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der vergangenen Woche 18'204 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind rund 2600 neue Fälle pro Tag. Zum Vergleich: In der vergangenen Woche waren es noch 21’817 Infektionen.