Covid-19-Gesetz Maximal 350 Millionen Franken: Nationalrat will Veranstalter unterstützen Veranstalter sollen mehr Planungssicherheit erhalten: Für Ausfallentschädigungen will der Nationalrat 350 Millionen Franken zur Verfügung stellen. Zusätzliche Sonntagsverkäufe lehnt er jedoch ab. Alice Guldimann 08.03.2021, 21.32 Uhr

Damit Veranstaltungen stattfinden können, will der Nationalrat Organisatoren Planungssicherheit geben. (Symbolbild) Keystone

Für Veranstalter von Festivals oder Messen ist die aktuelle Situation von grosser Unsicherheit geprägt. Da unklar ist, wie sich die Coronapandemie bis zum Sommer entwickelt, scheuen sich viele davor, grössere Veranstaltungen aufzugleisen. Verschiedene Verbände forderten deshalb eine Absicherung durch den Bund.

Dieser Forderung will der Nationalrat jetzt nachkommen. Er hat am Montag mit 132 zu 55 Stimmen bei sechs Enthaltungen einer Ausfallentschädigung für Veranstaltungen, Messen oder Gewerbeausstellungen zugestimmt. Die Veranstalter sollen entschädigt werden, wenn ein Event abgesagt, eingeschränkt oder verschoben wird. Der Bund soll dafür dieses Jahr maximal 350 Millionen Franken zur Verfügung stellen.

Keine zusätzlichen Sonntagsverkäufe

Wie bereits der Ständerat hat sich auch der Nationalrat am Montag mit 96 zu 93 Stimmen bei vier Enthaltungen knapp gegen mehr Sonntagsverkäufe ausgesprochen. Neben SP und Grünen lehnte auch Die Mitte die Erweiterung von bisher maximal vier auf zwölf Sonntage pro Jahr ab. Den bereits stark belasteten Angestellten im Detailhandel dürfe nicht noch mehr aufgehalst werden. Weiter argumentierten die Gegner, dass jüngst zwei Abstimmungen gezeigt hätten, dass die Bevölkerung gegen erweiterte Öffnungszeiten ist. Die Kantone Zug und Bern haben am vergangenen Sonntag entsprechende Vorlagen deutlich abgelehnt, in Bern ging es ebenfalls um weitere Sonntagsverkäufe.

Weitere Anpassungen will der Nationalrat beim Erwerbsersatz vornehmen. Um Anspruch auf Hilfen zu haben, soll künftig nur noch eine Umsatzeinbusse von 20 Prozent nötig sein. Bisher beträgt die Schwelle 40 Prozent. Weiter will der Nationalrat im Gesetz festschreiben, dass Gesuchsteller Vorschüsse erhalten, wenn ihre Anträge für Kurzarbeit, Erwerbsersatz oder Härtefallhilfen nicht innert 30 Tagen bearbeitet werden können.

Verlängerung der Zahlungsfristen für Mieter und Pächter

Die grosse Kammer hat am Montag zudem eine Erleichterung für Mieter und Pächter ins Gesetz geschrieben. So soll die Zahlungsfrist bei einem Mietrückstand, der wegen Coronamassnahmen entstanden ist, auf mindestens 90 Tage festgelegt werden. Bei Pachtverträgen sind mindestens 120 Tage vorgesehen. Der Bundesrat hatte die Frist bereits während der ersten Welle auf 90 Tage verlängert. Die Gegner argumentierten, das Problem werde damit nicht nachhaltig gelöst, sondern nur zeitlich hinausgeschoben. Mit 98 zu 90 Stimmen sprach sich der Rat am Schluss jedoch dafür aus, Mieter und Pächter auf diese Weise zu unterstützen.

Nein gesagt hat der Nationalrat derweil zu einer Ausweitung der Personen im Tieflohnbereich, welche anstatt 80 Prozent 100 Prozent ihres Lohnes als Kurzarbeitsentschädigung erhalten. Grüne und SP wollten die Einkommensschwelle von bisher 3470 auf 4000 Franken erhöhen. Gescheitert ist auch ein Antrag der SVP. Diese wollte die Unterstützung für Kinderbetreuungsangebote der öffentlichen Hand aus dem Gesetz streichen. Die Ratsmehrheit sah darin jedoch eine dringend nötige Gleichstellung zu privat geführten Institutionen.



Das Covid-19-Gesetz geht als nächstes wieder in den Ständerat.