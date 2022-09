Corona-Zahlen: Infektionen steigen wieder an

Covid-19 16'826 Corona-Ansteckungen: Fallzahlen steigen wieder an – auf tiefem Niveau Die epidemiologische Lage in der Schweiz hat sich zu Herbstbeginn leicht angespannt. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet 16’826 neue Virus-Ansteckungen. Jetzt kommentieren 27.09.2022, 15.43 Uhr

In der vergangenen Woche wurden dem BAG 58’861 Coronatests gemeldet. (Symbolbild) Keystone

Die Kurve der neuen Coronaansteckungen in der Schweiz und in Liechtenstein zeigt leicht nach oben. Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind innert Wochenfrist 16’826 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, wie es am Dienstag bekannt gab. Das sind im Schnitt rund 2404 neue Fälle pro Tag. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren dem BAG noch 13’718 Infektionen gemeldet worden, respektive 1960 neue Fälle pro Tag.