14'475 neue Infektionen: Corona-Fallzahlen sinken weite

Covid-19 14'475 neue Infektionen: Corona-Fallzahlen sinken leicht Die Situation an der Coronafront hat sich innert Wochenfrist weiter entspannt. Für die vergangene sieben Tagen meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch 14'475 neue Virus-Ansteckungen. Jetzt kommentieren 06.09.2022, 15.46 Uhr

In der vergangenen Woche wurden 52'588 Tests registriert. Keystone

Die Coronazahlen sind in der Schweiz und in Liechtenstein weiter rückläufig – aber nur noch sehr leicht. Konkret sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der vergangenen Woche noch 14'475 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das sind im Schnitt rund 2068 neue Fälle pro Tag. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren dem BAG noch 15'302 Infektionen gemeldet worden.