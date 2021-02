CORONAZAHLEN Bund meldet übers Wochenende 2480 neue Coronafälle – Tendenz sinkend Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnet seit Freitag 2480 neue Infektionen mit dem Coronavirus. 40 Menschen verstarben und 99 mussten sich in Spitalpflege begeben. 15.02.2021, 13.35 Uhr

Seit letzten Freitag haben sich insgesamt über 65'000 Personen auf das Coronavirus testen lassen. (Symbolbild) Keystone

(sim) Das BAG meldet am Montag 2480 Neuansteckungen mit dem Coronavirus übers Wochenende für die Schweiz und Liechtenstein. Im Schnitt entspricht das 827 Fällen pro Tag. Damit ist weiter eine sinkende Tendenz festzustellen. In der Vorwoche hatte es in der gleichen Zeitspanne noch 3280 Neuansteckungen und durchschnittlich 1093 neue Fälle pro Tag gegeben.

Zudem registrierte das BAG übers Wochenende insgesamt 65'737 neue Coronatests. Die Positivitätsrate beträgt 3,8 Prozent – Tendenz sinkend. Sie liegt damit unter dem von der WHO angegeben Schwellenwert von fünf Prozent, ab dem die Epidemie als ausser Kontrolle bewertet wird.

Für die letzten 72 Stunden meldet das BAG 99 zusätzliche Hospitalisationen und 40 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Vergangenen Montag lagen diese Werte bei 143 respektive 50. Seit Beginn der Coronapandemie vor bald einem Jahr sind in der Schweiz und in Liechtenstein damit insgesamt 9071 Menschen ums Leben gekommen.