Gut 869'000 Personen sind in der Schweiz bereits vollständig geimpft. (Symbolbild) Keystone

(abi/agl) Die Coronazahlen stagnieren auf hohem Niveau: Am Dienstag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 2135 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden, wie es auf seiner Internetseite heisst. Zum Vergleich: Am Dienstag vor einer Woche hatte das BAG 2141 neue Coronafälle gemeldet. Für die letzten 24 Stunden gab das BAG zudem 24'272 zusätzliche Coronatests bekannt. Die Positivitätsrate liegt damit bei rund 8,8 Prozent. Ab 5 Prozent stuft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) diese als zu hoch ein.