Coronavirus Neue Daten zeigen: Zweite Corona-Welle war viel tödlicher als ursprünglich gedacht Die nun veröffentlichten Corona-Todeszahlen der Bundesstatistiker sind deutlich höher als die des BAG. Und es gibt neue Erkenntnisse zur Frage, ob die Menschen an oder mit Corona starben. André Bissegger Jetzt kommentieren 05.08.2022, 11.10 Uhr

Es waren mehr Tote als gedacht: Gedenkkerzen für Coronaopfer vor dem Bundeshaus. Am 21. Februar 2021 organisierten Aktivisten eine Mahnwache. Keystone

Bei der Aufarbeitung der Corona-Pandemie wartet viel Arbeit auf den Bund. Denn es zeigt sich: Die Schweiz hat ein Problem mit ihren Daten. Die am Freitag veröffentlichte Todesursachenstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS) weist in ihren provisorischen Ergebnissen viel mehr Corona-Sterbefälle aus als das Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Konkret gab es von Januar bis Dezember 2020 laut BFS-Zahlen 9991 Corona-Sterbefälle in der Schweiz. Bei 9305 Personen wurde Corona als Haupttodesursache identifiziert. Damit ist auch klar, dass die überwiegende Mehrheit an und nicht mit Corona gestorben ist. Das BAG meldete derweil 7593 laborbestätigte Todesfälle. Das sind Personen, die in der Schweiz und in Liechtenstein mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion verstorben sind.

In der Schweiz starben im Jahr 2020 deutlich mehr Personen an Corona als ursprünglich angenommen. (Symbolbild) Keystone

Eine deutliche Diskrepanz zu den Zahlen des BFS. Die Bundesstatistiker erklären das auf Anfrage von CH Media damit, dass es sich um zwei getrennte Datenflüsse handelt. Während das BAG-Meldesystem von der «Meldecompliance der medizinischen Dienste» abhänge, bekommt das Statistikamt seine Zahlen direkt von den Zivilstandesämter. Und die Todesursachen werden von den Ärzten über das entsprechende Zertifikat direkt ans BFS gemeldet. Die Daten des BFS sind dadurch kompletter als jene des BAG.

Vor allem Gefahr für ältere Menschen mit zusätzlicher Krankheit

Ausserdem zeigen die nun veröffentlichten Zahlen, dass das Virus vor allem für die gesundheitlich bereits Vorbelasteten eine Gefahr war: 95,7 Prozent der Verstorbenen litten «mindestens» an einer Begleiterkrankung wie Herzkrankheiten oder Krebs. Betroffen war vor allem die Altersgruppe ab 85 Jahren.

Laut BFS ist vor allem die zweite Welle deutlich tödlicher verlaufen, als ursprünglich angenommen. So gab es gemäss Statistikamt zwischen September und Dezember 7746 Corona-Sterbefälle. Laut dem BAG-Meldesystem waren es 5823. Das ist ein Drittel mehr als ursprünglich angenommen.

Insgesamt starben im ganzen Jahr 2020 in der Schweiz 76'217 Personen. Ein Vergleich zeigt: Die Gesamttodeszahlen fallen und steigen mit den Corona-Todesfällen.

