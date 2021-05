Coronavirus Zürich drückt aufs Gaspedal: Im Mai sollen sich alle für die Impfung anmelden können Der Kanton Zürich drückt beim Impfen aufs Tempo: Noch im Mai sollen sich alle Erwachsenen für die Impfung anmelden können. 06.05.2021, 06.52 Uhr

(abi) Jetzt geht es schnell: Der als «Trödler» verschriene Kanton Zürich will beim Impfen vorwärts machen. «Noch im Mai können sich alle Erwachsenen für die Impfung anmelden», sagte die stellvertretende Kantonsärztin Bettina Bally am Donnerstag in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Aktuell impfe Zürich 10'000 Menschen am Tag und «damit mehr als in allen anderen Kantonen».