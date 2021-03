Coronavirus Swissmedic lässt Impfstoff von Johnson & Johnson zu Die Arzneimittelbehörde Swissmedic hat dem Covid-19-Impfstoff des amerikanischen Pharmakonzerns Johnson & Johnson die Zulassung erteilt. Das BAG hat aber keine Impfdosen des Unternehmens bestellt. 22.03.2021, 16.44 Uhr

In der Schweiz ist nun ein dritter Impfstoff zugelassen. (Symbolbild) Keystone

(agl) Neben den Impfstoffen von Pfizer/Biontech und Moderna ist in der Schweiz nun auch ein drittes Vakzin zugelassen. Wie Swissmedic am Montag mitteilte, hat sie dem Covid-19-Impfstoff «COVID-19 Vaccine Janssen» von Johnson & Johnson eine befristete Zulassung erteilt. Der Impfstoff basiert auf Spike-Proteinen des Coronavirus. Das Immunsystem bildet Antikörper dagegen und bereitet so den Körper auf eine Infektion vor.