Swissmedic erteilt Antikörper-Medikament befristet die Zulassung

Baden Covid-Plazenta, Flurona und Geburten mit Corona: KSB-Chefarzt sagt, was Schwangere jetzt wissen müssen

Noch nie sind am Kantonsspital Baden so viele Babys zur Welt gekommen wie 2021. Doch Geburten sind wegen der Schutzmassnahmen für die Frauen anstrengender als sonst. Leonhard Schäffer, Professor und Chefarzt für Geburtshilfe am Kantonsspital Baden, über Geburten zu Zeiten einer Pandemie.