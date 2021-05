Coronavirus Tessiner Steinerschule muss nach Coronaausbruch in Quarantäne Coronaausbruch an der Steinerschule in Origlio: Das Tessiner Gesundheitsamt hat die Schule deshalb unter Quarantäne gestellt. Insgesamt fand man 23 positive Coronafälle. 07.05.2021, 14.54 Uhr

Vorerst gibt es keinen Präsenzunterricht an der Steinerschule in Origlio. (Symbolbild) Keystone

(abi) Nachdem in den vergangenen Tagen mehrere positive Fälle festgestellt wurden, hat das kantonale Gesundheitsamt am Freitag umfassende Tests an der Steinerschule in Origlio angeordnet. 220 Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler wurden zu den Tests eingeladen und bereits vorsorglich nach Hause geschickt. Insgesamt fanden sich bislang 23 positive Fälle, wie das Gesundheitsamt am Freitag mitteilte.