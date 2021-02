CORONAVIRUS St. Galler Regierung zeigt sich irritiert: Österreich anerkennt nur eigene Tests Wer seit Mittwoch nach Österreich einreist, muss ein negatives Testergebnis vorweisen. Nur: Die östlichen Nachbarn akzeptieren nur Tests, die im eigenen Land ausgestellt wurden. 12.02.2021, 15.05 Uhr

Ein negatives Testergebnis aus der Schweiz reicht nicht für eine Einreise nach Österreich. (Symbolbild) Keystone

(rwa) Seit dieser Woche gilt ein verschärftes Grenzregime bei der Einreise nach Österreich. Das Nachbarland lässt nur rein, wer berufliche oder familiäre Gründe geltend machen kann oder den Lebenspartner besucht. Im Gepäck dabei sein muss ein negativer Coronatest. Das Problem dabei: Der Test muss in Österreich durchgeführt worden sein. Ein in der Schweiz ausgestelltes Ergebnis reicht also nicht aus. In diesem Fall braucht es zusätzlich ein ärztliches Zeugnis.