Coronavirus SGB-Präsident Maillard: «Erste Lockerungsschritte sollten möglich sein» Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), fordert vom Bundesrat eine Strategie, Klartext und eine Perspektive. 10.02.2021, 06.57 Uhr

Pierre-Yves Maillard fordert vom Bund eine rasche Strategie. Keystone

(abi) SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard spürt allgemein eine grosse Unmut in der Bevölkerung. Viele Menschen müssten mit weniger Lohn auskommen. Zwar gebe es noch keine grosse Revolte, aber die Resignation und die Depression steigen. Das sagte er am Mittwoch in einem Interview mit dem «Blick» und mahnte: «Der Bundesrat verliert an Rückhalt in der Bevölkerung, wenn er diese Existenzsicherung nicht garantieren kann.» Maillard fordert den Bundesrat daher auf, rasch eine Strategie zu präsentieren. «Es braucht eine Perspektive», sagte er.